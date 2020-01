Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal : stabilisation des ventes digital en 2019 Cercle Finance • 16/01/2020 à 07:32









(CercleFinance.com) - Solocal affiche une croissance de ses ventes digital de 7% au cours du quatrième trimestre 2019, en comparaison avec le dernier trimestre de l'exercice précédent, en permettant une stabilisation sur l'ensemble de l'année passée par rapport à 2018. Son directeur général Eric Boustouller met en avant à cette occasion 'la qualité et la pertinence de la nouvelle gamme de services digitaux (en particulier référencement prioritaire) soutenues par la forte mobilisation des équipes' du groupe de renseignement.

Valeurs associées SOLOCAL Euronext Paris -4.11%