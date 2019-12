Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal : signe un contrat-cadre avec IN&FI Crédits Cercle Finance • 11/12/2019 à 15:32









(CercleFinance.com) - Solocal et IN&FI Crédits annonce ce mercredi renforcer leur partenariat initié il y a une dizaine d'années, et annoncent la signature d'un contrat cadre pour l'ensemble des franchisés du réseau. 'Les 115 agences situées à travers tout l'Hexagone ont donc dès à présent la possibilité d'apparaître en priorité sur le moteur de pagesjaunes.fr. Ce nouvel accord va permettre aux succursales d'accroître leur visibilité en local sur un secteur ultra compétitif. L'objectif ? Émerger massivement dans les recherches locales sur pagesjaunes.fr mais aussi des partenaires de Solocal parmi lesquels Google, Bing et Yahoo', explique Solocal.

Valeurs associées SOLOCAL Euronext Paris +4.13%