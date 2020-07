Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal : renforcement financier largement approuvé en AGM Cercle Finance • 27/07/2020 à 09:07









(CercleFinance.com) - Solocal Group a annoncé vendredi soir que toutes les résolutions nécessaires à la mise en oeuvre du plan de renforcement de sa structure financière ont été approuvées à une très large majorité de plus de 93% par son assemblée générale mixte (AGM) des actionnaires. Le groupe de services de renseignement rappelle que ce plan repose sur une augmentation de capital de 347 millions d'euros sécurisant 85 millions de liquidité et permettant une réduction de l'endettement d'environ 262 millions. Pour ses besoins à très court terme, elle est complétée par un financement de 32 millions d'euros se décomposant en un prêt ATOUT de 16 millions apporté par BPI France et l'émission d'un emprunt obligataire de 16 millions souscrit par des créanciers obligataires.

Valeurs associées SOLOCAL Euronext Paris +4.24%