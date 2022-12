Solocal: renforce le Comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 09:20

(CercleFinance.com) - Le groupe renforce le Comité exécutif de l'entreprise et nomme Benoît Bouffart Directeur Produits, Marketing et Média Groupe.



Benoît Bouffart pilotera ainsi toute la gamme des produits du groupe (Sites Internet, Présence en ligne et Publicité digitale) ainsi que les médias PagesJaunes et Ooreka notamment.



' Les domaines que couvre l'expertise de Benoit sont larges et essentiels à la poursuite de la réussite du groupe ', indique Hervé Milcent Directeur général de Solocal.



' Je suis convaincu que sa connaissance des enjeux marché, son expérience du digital et de l'innovation au service de nos clients Btob pour Solocal ou BtoC pour PagesJaunes, sauront soutenir la croissance de Solocal et renforcer son leadership '