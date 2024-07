Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solocal : rechute sous les 0,04E information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Solocal rechute sous les 0,04E, malgré l'arrivée aux commandes de Maurice Lévy, l'ex-patron de Publicis (mais futur PDG de Solocal dont il va reprendre le contrôle via sa holding Ycor).

Après avoir triplé de valeur sur la nouvelle le 5 juillet, le titre a tout reperdu et enfonce son plancher des 2/3 avril et rien ne permet d'exclure le retracement du plancher intraday des 0,0300E du 15 avril dernier.





Valeurs associées SOLOCAL GROUP 0,04 EUR Euronext Paris -2,68%