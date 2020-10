Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal réalise une augmentation de capital de €336 millions Reuters • 02/10/2020 à 19:40









PARIS, 2 octobre (Reuters) - Solocal LOCAL.PA a annoncé vendredi la réalisation d'une augmentation de capital d'environ 336 millions d'euros qui lui permet de réduire son endettement de moitié et voit le gestionnaire d'actifs GoldenTree devenir son premier actionnaire avec 26% du capital. L'ex-Pages Jaunes avait obtenu en juillet le feu vert de ses actionnaires pour le plan de restructuration de sa dette à la suite d'un accord avec ses créanciers. Lourdement endetté, Solocal avait auparavant demandé en juin une "aide d'urgence" faute d'être parvenu à négocier un prêt garanti par l'Etat (PGE) auprès de ses banques. Cette augmentation de capital, via notamment une émission de droits préférentiels de souscription intégralement garantie par les créanciers obligataires, "permet au groupe de recevoir 85 millions d'euros de liquidités (...) et de réduire d'environ 260 millions d'euros sa dette brute pour atteindre environ 256 millions d'euros", dit Solocal dans un communiqué. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SOLOCAL Euronext Paris -14.89%