Solocal : procédure de conciliation ouverte

(CercleFinance.com) - Solocal annonce que le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre a ouvert le 16 mars une procédure de conciliation à son égard pour une durée initiale de quatre mois et a désigné la SELARL FHB, en qualité de conciliateur. La direction générale a considéré que la procédure permettrait d'encadrer au mieux les prochaines discussions avec les créanciers, compte tenu notamment de sa décision de suspendre le paiement du coupon trimestriel prévu le 15 mars.

Valeurs associées SOLOCAL Euronext Paris +2.97%