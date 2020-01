Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal : partenariat avec Sidetrade pour l'IA Cercle Finance • 16/01/2020 à 09:18









(CercleFinance.com) - Sidetrade et Solocal annoncent la signature d'un partenariat de quatre ans dans le domaine de l'IA (intelligence artificielle) dans le cadre du projet de transformation 'Solocal2020', partenariat visant à 'libérer plus de cash-flow'. Les algorithmes de machine learning de Sidetrade permettront ainsi au groupe de renseignement de digitaliser et d'automatiser la relation financière avec ses 399.000 clients, optimiser le recouvrement de ses créances et réduire le volume des impayés.

Valeurs associées SOLOCAL Euronext Paris +4.89%