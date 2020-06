Solocal : Oddo analyse les différents scénarios

(CercleFinance.com) - Le Monde a publié vendredi un article évoquant deux scénarios capitalistiques pour Solocal.

La société de ' private equity ' française Montefiore aurait proposé de prendre une participation majoritaire via une augmentation de capital et un apport de 200 ME de cash rapporte Oddo.

Le deuxième scénarios serait que certains créanciers auraient proposé de convertir 1/4 de la dette et d'apporter 20 ME de cash additionnel. Ces options seraient évoquées dans le cadre d'une pression forte sur la trésorerie d'ici fin juin.

Oddo souligne que la société ne fait pour le moment aucun commentaire et le cours de la société est suspendu ce jour dans l'attente d'une communication.

Le groupe a indiqué à plusieurs reprises envisager des solutions industrielles. Ce qui correspond au 1er scénario évoqué par Le Monde indique le bureau d'analyses.

' En supposant une augmentation de capital de 300 ME et une opération au cours actuel, le fonds Montefiore pourrait détenir environ 50% du capital avec un apport de cash de 200 ME. Certes les actionnaires actuels seraient fortement dilués mais l'opération permettrait de réduire l'endettement qui pourrait alors ressortir autour de 300 ME ' indiquent les analystes.

' Une telle opération permettrait de replacer Solocal dans de meilleures conditions financières et de lui accorder du répit pour passer cette crise. Le management pourrait ainsi poursuivre la transformation du groupe et mettre en oeuvre la stratégie qu'il avait arrêtée en 2018 ' rajoute Oddo.

Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 0,35 E.