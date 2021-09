Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal : nomination au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Le groupe de services de renseignement Solocal fait part d'un renforcement de son comité exécutif avec la nomination de Maxime Videmann comme directeur marketing produits et médias groupe, une nomination par promotion interne. Il aura notamment la charge de définir et d'engager une nouvelle feuille de route pour les médias, les produits et les services proposés par Solocal au regard de nouveaux enjeux sectoriels et réglementaires liés au marché de la communication numérique et locale. Fort d'une expérience de marketing digital au service de la transformation, développée notamment chez Altice, Maxime Videmann est entré chez Solocal en 2017 où il a occupé la fonction de directeur marketing et commercial grands comptes.

Valeurs associées SOLOCAL GROUP Euronext Paris +3.13%