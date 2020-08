Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal : mise en oeuvre des premières opérations Cercle Finance • 10/08/2020 à 07:55









(CercleFinance.com) - Solocal Group annonce que son conseil d'administration a lancé la mise en oeuvre des premières opérations de son plan de renforcement de la structure financière, dont la réduction de capital votée par l'assemblée générale des actionnaires du 24 juillet. Ces opérations comprennent aussi une émission obligataire qui sera souscrite dans les tous prochains jours par certains créanciers, et la souscription, par Solocal SA, auprès de BPIfrance Financement, d'un Prêt Atout au cours du mois d'août. La réalisation de la réduction de capital permettra au groupe de services de renseignement de mettre en oeuvre les opérations d'augmentation de capital prévues dans le plan modifié, lesquelles ont été approuvées par l'AG du 24 juillet.

Valeurs associées SOLOCAL Euronext Paris -1.20%