Solocal: Maurice Lévy, futur PDG, fait part de ses ambitions

(CercleFinance.com) - L'homme d'affaires français Maurice Lévy, futur PDG de Solocal, a fait part jeudi de ses ambitions pour le portail de services numériques pour les entreprises, dont il va reprendre le contrôle via sa holding Ycor.



Dans une lettre aux actionnaires, l'ex-patron de Publicis affiche sa confiance dans la capacité de cette entreprise, qu'il dit vouloir transformer en un 'champion français du digital local'.



'Solocal est un leader du numérique: toute son activité a été transformée dans le digital, avec une belle marque (PagesJaunes) qui jouit d'une notoriété exceptionnelle (92%), d'une base de données précieuse de 4,5 millions d'entreprises, et de plus de 250.000 clients', souligne-t-il.



Maurice Lévy explique avoir l'intention de réinventer Solocal afin de mieux l'adapter aux exigences d'un marché qui a fortement évolué sous l'impulsion de l'intelligence artificielle (IA).



Il compte par ailleurs simplifier son fonctionnement, revitaliser son offre et redynamiser les équipements maintenant que la dette a été massivement réduite et que le bilan est redevenu 'sain et robuste' selon lui.



A horizon 2027, après une période de stabilisation, Maurice Lévy et Ycor déclarent ambitionner la réalisation d'un chiffre d'affaires de 500 millions pour une marge opérationnelle (Ebitda) de 25% grâce notamment à une gamme de produits à la fois simplifiée et élargie.



L'idée est d'apporter les actifs et les équipes de Regicom, une autre filiale d'Ycor spécialisée dans la communication digitale locale, afin de mettre en place une équipe de management que Lévy compte piloter personnellement.





