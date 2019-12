SOLOCAL: levée de fonds de 16,4 millions d'euros

Fort de cet " apport significatif ", Solocal rappelle qu'il n'a aucune obligation de tirer en totalité sur cette ligne et n'entend l'utiliser, le cas échéant, que pour se donner de la flexibilité financière complémentaire. La ligne de financement en fonds signée avec Kepler Cheuvreux porte sur un total de 58 millions d'actions nouvelles.

(AOF) - Solocal annonce avoir levé 16,4 millions d'euros le 5 décembre 2019 à travers sa ligne de financement en fonds propres. Au total, 31,9 millions de nouvelles actions ont été émises, au prix moyen de 0,5268 euro par action. Cela porte le capital social du spécialiste de la communication locale à 617 041 466 actions au total. Solocal précise que les actions nouvelles ont été achetées par le marché pour partie et par sept investisseurs, dont 10 millions d'euros par trois actionnaires historiques: Amar Family Office, Nobel, et DNCA Finance.

