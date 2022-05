Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal: les deux dirigeants se renforcent au capital information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 09:12









(CercleFinance.com) - Solocal indique que les 16 et 17 mai, Philippe Mellier, son président du conseil d'administration, a fait l'acquisition de 100.000 titres du capital, portant sa participation totale à 140.000 actions soit environ 0,11% du capital.



Par ailleurs, les 23 mai, son directeur général Hervé Milcent a fait l'acquisition de 110.000 titres du capital, portant sa participation totale à 140.000 actions soit environ 0,11% du capital du groupe de services de renseignement.



'Ces acquisitions de titres, réalisées sur le marché, illustrent la conviction des dirigeants de Solocal dans le succès du plan stratégique qui vise un retour à la croissance à partir de 2023', explique la société.





Valeurs associées SOLOCAL GROUP Euronext Paris +1.06%