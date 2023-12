Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal: les créanciers sollicités pour un report de coupons information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - Solocal a annoncé lundi avoir sollicité l'accord de ses créanciers en vue de différer le paiement de coupons et de modifier certains de ses engagements financiers ('covenants').



Le groupe explique dans un communiqué qu'il souhaite pouvoir reporter au 30 janvier 2024 le paiement des coupons dus au titre des obligations et du 'mini bond' initialement dus en juin 2023, septembre 2023 et décembre 2023.



En outre, Solocal prévoit de solliciter l'accord de ses porteurs d'obligations afin d'obtenir un 'waiver' du respect de certains de ses covenants financiers, d'une part le niveau du ratio d'Ebitda consolidé sur les charges d'intérêt nettes consolidées et d'autre part le niveau du ratio de levier net consolidé.



Il est précisé qu'une demande de 'waiver' identique sera adressée à ses

créanciers au titre de son facilité de crédit renouvelable (RCF).



En juin dernier, le groupe avait annoncé son intention d'engager des discussions avec ses créanciers financiers, des négociations qui se poursuivent jusqu'à présent.





