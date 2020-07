Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal-Les actionnaires approuvent la restructuration de la dette Reuters • 24/07/2020 à 19:04









PARIS, 24 juillet (Reuters) - Les actionnaires de Solocal Group LOCAL.PA ont approuvé vendredi le plan de restructuration de la dette proposée par la société, lourdement endettée, à la suite d'un accord avec ses créanciers, a annoncé le groupe dans un communiqué. Les résolutions permettant la mise en oeuvre de ce plan, dévoilé début juillet, ont été approuvées à 93%, précise l'ex-Pages Jaunes qui avait demandé en juin une "aide d'urgence" faute d'être parvenu à négocier un prêt garanti par l'Etat (PGE) auprès de ses banques. L'accord prévoit entre autres une augmentation de 347 millions d'euros des fonds propres de Solocal, par le biais d'une augmentation de capital réservée de 17 millions et d'une émission de droits préférentiels de souscription de 300 millions intégralement garantie par les créanciers obligataires. Il se traduira par la montée au capital du gestionnaire d'actifs GoldenTree à hauteur de 15,5% du capital, au minimum. L'augmentation de capital devrait se dérouler entre le 15 et le 29 septembre, précise la société dans le communiqué. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Solocal annonce un accord avec ses créanciers ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Gwénaëlle Barzic, édité par Nicolas Delame)

