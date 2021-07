Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal : le titre monte, trimestre conforme aux attentes information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - Solocal a fait état mercredi d'une stabilisation de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, sous l'effet d'un parc clients qui se maintient à l'équilibre depuis maintenant trois trimestres. Le groupe de services digitaux affiche un chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé de 107,9 millions d'euros, soit une hausse de 0,6% par rapport aux 107,3 millions d'euros publiés il y a un an. Peu avant 11h00, le titre avançait de plus de 8%, affichant l'une des plus fortes progressions du marché parisien. Sur l'ensemble du premier semestre, son chiffre d'affaires consolidé s'établit à 214,6 millions d'euros, en repli de 5,1% d'une année sur l'autre, tandis que l'EBITDA récurrent ressort à 56,5 millions d'euros, contre 73,8 millions d'euros un an plus tôt. Dans son communiqué, Solocal dit viser une stabilisation de son parc clients cette année et confirme son objectif d'un EBITDA de l'ordre de 120 millions d'euros. Dans une note de réaction, les analystes d'AlphaValue évoquent des résultats 'globalement en ligne' avec les attentes et rappellent que 2021 devait être une année de 'transition'. 'Il va falloir encore un peu de temps pour savoir si le groupe est à même de renouer avec la croissance et le marché va probablement attendre la prochaine présentation stratégique du mois d'octobre pour se faire une idée sur la question', explique le bureau d'études.

