Solocal : le résultat net repasse positif en 2019

Cercle Finance • 27/02/2020 à 09:46









(CercleFinance.com) - Solocal Group affiche ce matin un résultat net consolidé de 32 millions d'euros au titre de 2019, contre -81,3 millions en 2018, ainsi qu'un EBITDA à 191 millions (+2,2%). Le chiffre d'affaires consolidé du spécialiste des services de renseignement baisse en revanche de -12,7% à 584 millions d'euros, dont des ventes pour le Digital en recul de -8,8%. S'agissant de ses perspectives, Solocal vise notamment un retour à la croissance du chiffre d'affaires Digital sur le second semestre 2020 et une accélération de la croissance de l'EBITDA Digital en 2020.

Valeurs associées SOLOCAL Euronext Paris +16.53%