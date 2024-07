Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solocal: la restructuration financière va pouvoir démarrer information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 12:56









(CercleFinance.com) - Solocal a annoncé lundi que le Tribunal de commerce de Nanterre avait arrêté la modification de son plan de sauvegarde financière accélérée.



Pour mémoire, ce projet avait été approuvé par 99,8% des votes des créanciers obligataires réunis en assemblée au mois d'avril.



La justice a par ailleurs homologué un protocole de conciliation visant à matérialiser l'accord obtenu sur la restructuration de la facilité de crédit senior renouvelable (RCF) de 34 millions d'euros portant intérêts et sur celle du 'mini-bond', un emprunt obligataire de 18,7 millions d'euros portant lui aussi des intérêts.



Ces décisions vont permettre à Solocal de mettre en oeuvre les opérations prévues dans le cadre de sa restructuration financière, telles qu'approuvées par l'assemblée générale des actionnaires du mois dernier.



Solocal envisage maintenant que la décision de lancement de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 18 millions d'euros soit prise par le conseil d'administration dès ce mercredi.



La période de négociation des droits préférentiel de souscription se déroulerait du 5 juillet au 22 juillet et celle des actions nouvelles du 9 juillet au 24 juillet, en vue d'une admission aux négociations prévue le 31 juillet.





