Solocal: la publication des résultats 2023 est reportée

(CercleFinance.com) - Solocal a reporté lundi la publication de ses résultats annuels 2023, expliquant vouloir se donner davantage de temps dans les discussions engagées avec ses créanciers.



Afin de l'assister dans ces pourparlers et de faciliter l'émergence d'une solution de nature à assurer sa pérennité, le spécialiste des informations locales dit avoir sollicité auprès du président du Tribunal de commerce de

Nanterre l'ouverture d'une procédure de conciliation.



La publication était initialement prévue le mercredi 29 février 2024.



Dans l'attente de la publication complète, Solocal a fait état d'un chiffre d'affaires de 359,7 millions au titre de l'exercice 2023, contre 400 millions d'euros en 2022.



Sur son quatrième trimestre, le chiffre d'affaires est ressorti à 86,7 millions d'euros au 4ème trimestre, à comparer avec 99,2 millions d'euros un an plus tôt.



L'action Solocal cotée à la Bourse de Paris se repliait de 0,7% lundi suite à ces annonces.





