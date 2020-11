Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal-Impact nettement inférieur du 2e confinement sur l'activité Reuters • 27/11/2020 à 08:13









PARIS, 27 novembre (Reuters) - Le groupe de services numériques Solocal LOCAL.PA a indiqué vendredi que l'impact du deuxième confinement mis en oeuvre en France sur son activité était "nettement plus limité" que lors du premier confinement instauré au printemps. Le groupe avait accusé alors un recul allant jusqu'à 78% sur une semaine de ses prises de commandes alors que le repli hebdomadaire le plus fort accusé ce mois-ci a été de 25%. Solocal chiffre à 10% le recul de son activité sur le mois de novembre et confirme ses objectifs financiers pour 2020. Le groupe tient ce vendredi son assemblée générale. Fin juillet, les actionnaires avaient approuvé un plan de restructuration de la dette proposée par la société, lourdement endettée, à la suite d'un accord avec ses créanciers. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées SOLOCAL GROUP Euronext Paris +2.85%