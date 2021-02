Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal : en recul après ses résultats annuels Cercle Finance • 18/02/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Solocal lâche près de 5% après la publication de ses résultats pour l'exercice 2020, d'où ressort un EBITDA de 116,2 millions d'euros, en baisse de 3,8%, pour un chiffre d'affaires de 437,4 millions, en diminution de 16,7%. Impacté par la baisse des ventes liée aux périodes de confinement, le chiffre d'affaires digital s'est établi à 432,8 millions d'euros, en baisse de 13,7%, mais en ligne avec l'objectif de -15% annoncé par le groupe de services de renseignement. Concernant 2021, Solocal confirme son objectif d'un EBITDA à 120 millions d'euros pour une activité désormais 100% digitale, ainsi que d'une hausse modérée du parc clients portée par l'augmentation de l'acquisition clients et la réduction du churn.

Valeurs associées SOLOCAL REV.SPLIT Swiss EBS Stocks -100.00%