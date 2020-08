Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal : émission d'une obligation réalisée Cercle Finance • 17/08/2020 à 08:47









(CercleFinance.com) - Solocal Group annonce avoir émis le 14 août une obligation d'un montant en principal de 17.777.777 euros, émission réalisée avec une décote d'environ 10%, le montant reçu en numéraire par la société s'élevant donc à environ 16 millions d'euros. Le groupe de services de renseignement rappelle que cette émission obligataire sera complétée dans les prochains jours par le tirage d'un prêt Atout pour un montant de 16 millions d'euros auprès de BPIfrance Financement. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre des différentes opérations prévues dans le cadre du renforcement de la structure financière de Solocal Group et visent à permettre d'assurer les besoins de trésorerie à très court terme.

Valeurs associées SOLOCAL Euronext Paris -1.93%