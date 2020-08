Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal : deux jugements du Tribunal de commerce Cercle Finance • 07/08/2020 à 07:22









(CercleFinance.com) - Solocal Group annonce que le Tribunal de commerce de Nanterre a arrêté, le 6 août la modification de son plan de sauvegarde financière accélérée, lequel a été approuvé lors de l'assemblée des obligataires du 13 juillet. Il a aussi homologué un protocole de conciliation visant à matérialiser l'accord obtenu sur la restructuration du revolving credit facility, ainsi que la mise à disposition d'un financement obligataire 'crédit relais' d'un montant maximal de 16 millions d'euros. Ces deux jugements vont permettre à Solocal de mettre en oeuvre les opérations prévues dans le cadre du renforcement de sa structure financière, lesquelles ont également été approuvées par l'assemblée générale des actionnaires du 24 juillet.

