Solocal: départ du directeur financier

(CercleFinance.com) - Solocal Group annonce le départ prochain d'Olivier Regnard, directeur financier du groupe, et son remplacement immédiat de manière intérimaire par Jérome Fievet, membre du comité de direction du pôle finance.



'Arrivé au sein de Solocal le 1er juillet 2019, Olivier Regnard a contribué au changement du business model du groupe et a oeuvré au renforcement de sa structure financière', rappelle le groupe de services de renseignement.



Jérome Fievet a rejoint Solocal en octobre 2018, puis a été nommé directeur du pilotage et du contrôle de gestion fin 2019. Il intégrera le comité exécutif en tant que directeur administratif et financier à compter du 16 septembre.





