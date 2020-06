Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal demande une "aide d'urgence" à l'Etat-Le Monde Reuters • 24/06/2020 à 12:47









PARIS, 24 juin (Reuters) - Solocal LOCAL.PA n'est pas parvenu à négocier un prêt garanti par l'Etat (PGE) auprès des banques et l'ex-Pages Jaunes sollicite désormais un prêt de 80 millions à 100 millions d'euros directement auprès de l'Etat, rapporte mercredi le Monde. "Nous sommes en droit d'obtenir un PGE de 140 millions d'euros, mais les banques sont sourdes aux résultats de l'entreprise et aveugles sur son potentiel", a indiqué le directeur général de Solocal, Eric Boustouller au quotidien. "Je lance un appel à l'aide d'urgence à l'Etat. Cela se joue dans les quinze jours", ajoute-t-il alors que le groupe a été mis en difficulté par la crise sanitaire. Solocal espère obtenir un financement via le Fonds de développement économique et social (FDES) réactivé pour aider les entreprises en difficulté, précise Le Monde. (Blandine Hénault, édité par Gwénaëlle Barzic)

Valeurs associées SOLOCAL Euronext Paris 0.00%