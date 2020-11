Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal : convention de partenariat avec MediaSchool Cercle Finance • 26/11/2020 à 13:07









(CercleFinance.com) - Solocal annonce une convention de partenariat avec MediaSchool pour favoriser l'insertion professionnelle des étudiants en créant une formation certifiante, proposant un apprentissage au sein du groupe de services de renseignement. Dès février prochain, le groupe d'enseignement supérieur privé ouvrira sur son site d'Angoulême une promotion baptisée 'Solocal', sous son enseigne #SUPDEWEB. Une seconde promotion sera également disponible en septembre 2021. Dans le cadre de cette formation, les étudiants bénéficieront d'un contrat d'alternance au sein de Solocal. A la clé de ce cursus, les jeunes diplômés obtiendront une certification professionnelle et la possibilité de faire carrière au sein du groupe.

