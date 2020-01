Solocal : contrat-cadre pour la visibilité de Five Star

(CercleFinance.com) - Solocal et le réseau Five Star annoncent la signature d'un contrat cadre donnant aux 500 centres de carrosserie Five Star la possibilité d'apparaître en priorité sur le moteur de pagesjaunes.fr, pour accroître leur visibilité en local sur un secteur ultra concurrentiel.

'78% des acheteurs français s'informent en ligne avant de se rendre dans un point de vente. PagesJaunes et ses partenaires comptent plus de 118M de recherches intentionnistes par an sur les activités liées à l'entretien automobile', souligne Solocal.

Les adhérents du réseau peuvent ainsi mettre en avant leurs contenus (horaires d'ouverture, prestations, savoir-faire, prise de rendez-vous en ligne, sites locaux, photos), choisir des mots clés spécifiques à leur activité, pour attirer toujours plus de clients.