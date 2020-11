SOLOCAL cède Mappy à la RATP

(AOF) - Solocal a annoncé la cession de sa filiale Mappy, utilisé comme solution cartographique et calculateur d'itinéraires par le site PagesJaunes.fr, au groupe RATP. Les expertises de Mappy viendront ainsi compléter et renforcer, dès le 1er novembre 2020, celles de RATP Smart Systems. Cette cession intervient dans le cadre du plan stratégique Solocal 2020, et permet à Solocal de se concentrer sur ses activités stratégiques et sa nouvelle offre de services digitaux à destination des PME et des grands comptes en France.

En plus d'importants besoins d'investissements pour développer l'offre Maas (Mobility as a Service), la contribution d'EBITDA récurrent de Mappy était significativement inférieure à celle de Solocal Group. Le produit de la vente n'aura donc pas d'impact significatif sur la position de trésorerie et le niveau d'endettement de Solocal.

Les effectifs de Mappy intègrent dès aujourd'hui ceux de RATP Smart Systems, formant ainsi une équipe dédiée au MaaS (Mobility as a Service). Elles créeront ensemble une offre digitale " MaaS" innovante et centrée sur le client. Avec cet accord, le Groupe RATP devient un partenaire stratégique de long terme de Solocal.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Communication - Medias

Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, les recettes publicitaires nettes (après négociations) des médias ont diminué de 1,7%, à près de 5,9 milliards d'euros. Le dynamisme de la publicité en ligne a bénéficié à tous les médias et a permis de limiter ce repli. Les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse, de la radio et de la communication extérieure ont bondi de 10,8% sur la période. Des disparités existent selon les supports. La communication extérieure est le support le plus dynamique (+4% au global, à 868 millions d'euros) grâce au digital. Les autres supports ont perdu du chiffre d'affaires : le repli de la radio est le moins marqué (-0,4 %). La presse dans son ensemble (presse quotidienne nationale et régionale, presse hebdomadaire régionale, magazines et gratuits) affiche une baisse de 4,1%. Quant aux régies des chaînes de télévision, elles ont vu leur chiffre d'affaires s'effriter de 0,8%, du fait d'un effet de base défavorable lié à la Coupe du monde de football.