Solocal : baisse de 13,6% du CA digital au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Solocal Group annonce un chiffre d'affaires total en baisse 17,9% à 112,6 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2020, dont un chiffre d'affaires digital en repli de 13,6% à 106,8 millions. Le groupe de services de renseignement pointe des 'signes de reprise encourageants', dont un gain de 218.000 clients sur les nouvelles offres de services digitaux au 30 septembre, et un ARPA en hausse de 1,8% par rapport au 30 juin. Revendiquant au 30 septembre 419 millions d'euros de chiffre d'affaires digital sécurisé pour 2020, Solocal confirme ses objectifs annuels d'un chiffre d'affaires digital en baisse de 15% et d'un EBITDA groupe supérieur à 130 millions d'euros.

Valeurs associées SOLOCAL Euronext Paris -3.17%