Solocal annonce un accord avec ses créanciers

PARIS, 3 juillet (Reuters) - Solocal Group LOCAL.PA a annoncé vendredi avoir conclu avec ses créanciers un accord de restructuration de son bilan qui prévoit une augmentation de capital et l'entrée de nouveaux actionnaires. L'accord prévoit entre autres une augmentation de 347 millions d'euros des fonds propres de l'ex-Pages Jaunes, par le biais d'une augmentation de capital réservée de 17 millions et d'une émission de droits préférentiels de souscription de 300 millions intégralement garantie par les créanciers obligataires. Le groupe devrait recevoir au total 117 millions d'euros de liquidités (85 millions via l'augmentation de capital et 32 millions de financement additionnel). Le gestionnaire d'actifs GoldenTree devrait devenir un actionnaire de référence avec au minimum 15,5% du capital. Le directeur général de Solocal, Eric Boustouller, avait demandé le mois dernier une "aide d'urgence" faute d'être parvenu à négocier un prêt garanti par l'Etat (PGE) auprès de ses banques. (Marc Angrand)

Valeurs associées SOLOCAL Euronext Paris 0.00%