Solocal: annonce l'examen de deux offres

(CercleFinance.com) - Solocal Group poursuit son processus de restructuration financière avec l'examen de deux offres proposants chacune une réduction massive de la dette du groupe et une injection de liquidités.



La première offre émane des créanciers obligataires et prévoit un apport de liquidités exclusivement en dette. La deuxième offre émane de la société Ycor et combine apports exclusivement en capital et synergies industrielles.



' La Société soutient l'offre d'Ycor, seule proposition, à ce stade, de nature à assurer sa pérennité et pouvant être mise en oeuvre avec le soutien des prêteurs senior (RCF) ' indique la direction.



Solocal Group consultera formellement l'Assemblée Générale Unique des obligataires sur la mise en oeuvre de l'offre d'Ycor via la modification du plan de sauvegarde en cours.



' L'offre d'Ycor, en plus de proposer une réduction substantielle de la dette dont le poids était devenu écrasant et de sécuriser la liquidité du Groupe, devrait permettre à Solocal de bénéficier des solutions et des expertises développées par cet acteur depuis plusieurs années et de dégager des synergies dans un horizon de temps court ' a déclaré Cédric Dugardin, Directeur général de Solocal.



' Si l'offre est finalement acceptée, Ycor deviendrait ainsi l'actionnaire majoritaire du groupe qui devrait logiquement entreprendre une nouvelle stratégie et réorganisation du groupe. Il détiendra 76% du capital ' indique Oddo BHF.



' Il est probable que le groupe soit sorti de la cote au regard de la dilution des actionnaires existantes (1% du capital in fine). Une OPR serait tout à fait possible selon nous ' rajoute le bureau d'analyses.





