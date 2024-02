Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solocal: accord des créanciers sur le report des coupons information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - Solocal Group a annoncé vendredi avoir obtenu l'accord de ses créanciers en vue de différer au 29 février 2024 le paiement des coupons dus au titre de juin, septembre et décembre 2023.



Lourdement endetté, le groupe avait déjà obtenu le mois dernier le report au 30 janvier 2024 de la date du paiement des coupons des obligations et du 'mini-bond' initialement dus en juin 2023, septembre 2023 et décembre 2023.



L'éditeur d'annuaires, qui s'est reconverti en tant que portail de services numériques professionnels, voyait son cours de Bourse reculer de 1,5% vendredi matin à la Bourse de Paris.



Du fait de performances opérationnelles et financières décevantes et de l'incertitude entourant son orientation stratégique, l'action a perdu plus de 87% de sa valeur sur les 12 mois écoulés.





