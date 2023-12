Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Solocal: accord des créanciers sur la dette obligataire information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 11:18









(CercleFinance.com) - Solocal a annoncé jeudi avoir reçu l'approbation de ses créanciers concernant le rééchelonnement de sa dette obligataire, nouvelle étape en vue de faire face à son endettement élevé.



Le spécialiste du marketing digital indique que ses créanciers obligataires se sont prononcés en faveur du report à fin janvier 2024 du paiement des coupons initialement prévus en juin, septembre et décembre 2023.



Le groupe a également obtenu un 'waiver' du respect de certains de ses covenants financiers, qui portaient d'une part sur le niveau du ratio d'Ebitda consolidé sur les charges d'intérêt nettes consolidées et, d'autre part, sur le niveau du ratio de levier net consolidé.



Solocal, qui propose aux PME des solutions de publicité placées dans les médias locaux, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros pour un Ebitda récurrent de 115 millions d'euros.



Fin juin, son endettement financier net s'établissait à 181 millions d'euros, en dégradation par rapport au 31 décembre 2022 (171 millions d'euros).



A la Bourse de Paris, l'action cédait plus de 1% après cette annonce. Le titre perd encore 86% cette année.





