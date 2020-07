Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solocal : accord avec les créanciers financiers Cercle Finance • 03/07/2020 à 14:20









(CercleFinance.com) - Solocal annonce avoir trouvé avec ses créanciers financiers les termes d'un accord afin d'assurer sa liquidité et réduire son niveau d'endettement, par un plan qui sera soumis au vote des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 24 juillet. L'accord prévoit un renforcement des fonds propres à hauteur de 347 millions d'euros, par une augmentation de capital réservée de 17 millions et une augmentation de capital de 330 millions avec maintien du DPS entièrement garantie par les créanciers obligataires. Ces opérations conduiront ainsi à une réduction significative du niveau d'endettement pour atteindre environ 250 millions d'euros d'endettement brut, entrainant une réduction des frais financiers annuels de 55%, à environ 20 millions d'euros.

