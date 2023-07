Solides résultats au 1er semestre 2023 et acquisition de Premier Lotteries Ireland

La Française des Jeux (FDJ), premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en France, annonce ses résultats du premier semestre 2023 et l'acquisition de Premier Lotteries Ireland, l'opérateur de la loterie irlandaise.



> Chiffre d’affaires de 1 289 M€, en hausse de +6 % par rapport au 1er semestre 2022 et de +4 % à périmètre comparable1

> EBITDA courant de 300 M€, soit une marge de 23,3 %

> Résultat net de 181 M€, en progression de +13 % soutenue par la forte amélioration du résultat financier

> Objectifs 2023 : chiffre d’affaires attendu en progression de plus de +5 %, et de plus de +3 % à périmètre comparable3, avec un taux de marge d’EBITDA courant maintenu à environ 24 %

> Accord pour l’acquisition de Premier Lotteries Ireland, l’opérateur de la loterie irlandaise, nouvelle étape majeure du déploiement de la stratégie à l’international du groupe FDJ



Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ, a déclaré « FDJ a enregistré des résultats solides au premier semestre, portés par la bonne progression des mises dans notre réseau de 30 000 points de vente, une dynamique soutenue des mises digitales et l’intégration de nouvelles activités. Je me réjouis, par ailleurs, de l’acquisition de Premier Lotteries Ireland, l’opérateur de la loterie irlandaise, un partenaire de longue date au sein de la communauté Euromillions. Devenir opérateur d’une loterie étrangère marque une nouvelle étape majeure dans le développement international du groupe FDJ. »