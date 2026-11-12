 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Solide croissance organique de 7,1% au premier trimestre pour le Groupe Bastide
information fournie par Zonebourse 12/11/2026 à 18:13

Ajouter Boursorama à vos sources

Le spécialiste des prestations de santé à domicile a démarré l'exercice 2026-2027 sur une dynamique soutenue, enregistrant au premier trimestre un chiffre d'affaires de 124,3 millions d'euros, en hausse de 7,5% en données publiées et de 7,1% en organique.

Les prestations de santé à domicile affichent une croissance globale de 8,4% ( 7,8% en organique), tandis que le maintien à domicile poursuit sa bonne orientation.

Fort de l'amélioration de sa structure financière, le groupe proposera à l'Assemblée Générale du 15 décembre 2026 le versement d'un dividende de 0,41 euro par action au titre de l'exercice 2025-2026.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026-2027, Bastide réaffirme son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 500 millions d'euros et de maintenir sa marge opérationnelle courante au niveau de 2025-2026, tout en restant attentif aux opportunités de croissance externe ciblées.

Valeurs associées

BASTIDE LE CONFORT MED.
19,980 EUR Euronext Paris +2,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 361,36 +0,34%
Pétrole Brent
95,18 +2,94%
NVIDIA
165,3601 -4,82%
STELLANTIS
3,551 -4,36%
SOITEC
105,85 -2,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank