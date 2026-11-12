Solide croissance organique de 7,1% au premier trimestre pour le Groupe Bastide

Le spécialiste des prestations de santé à domicile a démarré l'exercice 2026-2027 sur une dynamique soutenue, enregistrant au premier trimestre un chiffre d'affaires de 124,3 millions d'euros, en hausse de 7,5% en données publiées et de 7,1% en organique.

Les prestations de santé à domicile affichent une croissance globale de 8,4% ( 7,8% en organique), tandis que le maintien à domicile poursuit sa bonne orientation.

Fort de l'amélioration de sa structure financière, le groupe proposera à l'Assemblée Générale du 15 décembre 2026 le versement d'un dividende de 0,41 euro par action au titre de l'exercice 2025-2026.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026-2027, Bastide réaffirme son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 500 millions d'euros et de maintenir sa marge opérationnelle courante au niveau de 2025-2026, tout en restant attentif aux opportunités de croissance externe ciblées.