Sojitz signe un accord en vue d'acquérir 5 % de Masan High-Tech Materials, un fournisseur vietnamien de tungstène

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La société japonaise Sojitz Corp 2768.T a signé un protocole d'accord en vue d'acquérir une participation de 5 % dans le producteur vietnamien de tungstène Masan High-Tech Materials, a annoncé lundi le conglomérat vietnamien.

* Cette participation sera rachetée à Masan Horizon, filiale à 100 % du groupe Masan, à un prix au moins égal à celui payé par Elmet, société soutenue par le Pentagone, lors de son investissement dans MSR, a précisé la société mère Masan dans un communiqué.

* En septembre, Masan High-Tech avait annoncé qu’elle céderait une participation de 4,99 % au groupe Elmet dans le cadre d’une opération valorisant la société à environ 2,5 milliards de dollars, ce qui impliquait une valeur d’environ 125 millions de dollars pour cette participation

* Les parties ont pour objectif de signer des accords définitifs d’ici la fin de l’année, sous réserve d’une vérification préalable et des autorisations réglementaires, a-t-elle ajouté

* Sojitz prévoit de commercialiser les produits à base de tungstène de MSR auprès de clients japonais dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, les infrastructures d’intelligence artificielle, l’aérospatiale, l’énergie et la construction automobile, selon le communiqué

* Le tungstène, un métal extrêmement dur utilisé dans des applications de défense et d’électronique, notamment les munitions et les semi-conducteurs, est classé par de nombreux pays comme un minéral critique

* Masan a déclaré qu’il resterait l’actionnaire majoritaire de MSR après la transaction

* Jefferies Singapore agit en tant que conseiller financier exclusif du groupe Masan

* L'action Masan High-Tech s'échangeait à 62 000 dongs lundi matin et a progressé de 165 % depuis le début de l'année, selon les données de LSEG