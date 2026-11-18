Soitec SOIT.PA a annoncé mercredi prévoir une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 40% à périmètre et taux de change constants pour son exercice 2026-2027, porté par la demande liée à l'intelligence artificielle, et a relevé ses perspectives pour le Photonics-SOI.

Le fabricant français de matériaux pour semi-conducteurs a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 204 millions d'euros, contre 198 millions attendus par le consensus. La croissance de 50% à périmètre et taux de change constants est conforme à l'objectif relevé en septembre .

Sur le semestre, l'Ebitda a atteint 103 millions d'euros, contre 85 millions attendus, tandis que la perte nette s'est réduite à 45 millions, contre 67 millions un an auparavant.

Le groupe prévoit désormais des ventes annuelles de Photonics-SOI supérieures à environ 274 millions d'euros, soit plus du triple du niveau de l'exercice précédent, contre un multiple de 2,5 à 3 attendu en septembre.

Pour accroître ses capacités de production dans cette technologie, Soitec a également relevé ses investissements annuels prévus à environ 130 millions d'euros, contre 100 millions auparavant.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)