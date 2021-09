Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : vers une accélération de la production en Isère information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 18:06









(CercleFinance.com) - Soitec annonce avoir inauguré un nouveau bâtiment logistique qui servira de base de stockage et permettra de fluidifier les lignes de nouvelles fabrications, à Bernin, en Isère (38). Cette installation va permettre à la société d'accélérer sa production et l'innovation des matériaux semi-conducteurs. Dans ce cadre, Soitec compte recruter 150 nouveaux talents sur son site isérois. L'augmentation de ses capacités de production sur son site principal a pour but de mieux servir la demande croissante de ses marchés clefs: la communication (5G), l'automobile, l'intelligence artificielle et les objets intelligents. Par ailleurs, Soitecs'est vu décerner aujourd'hui le trophée 'Vitrine Industrie du Futur' dans le cadre du salon Global Industrie à Lyon. Le prix a été attribué par AgnèsPannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +1.86%