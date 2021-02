Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : vers un re-test des 180E Cercle Finance • 03/02/2021 à 12:12









(CercleFinance.com) - Soitec a repris appui sur la zone de 163E et poursuit son rebond au-delà des 173E: le titre semble s'acheminer vers un re-test du zénith des 180E. Parti de 59E mi-mars 2020, le titre a déjà triplé de valeur mais reste ancré dans un canal haussier d'une régularité spectaculaire: une tendance en ligne qui si elle se prolongeait pourrait conduire Soitec vers les 200E. La polarité pourrait cependant s'inverser en cas de cassure des 160E.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -0.53%