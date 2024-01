Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Soitec: une nouvelle installation industrielle information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 08:12









(CercleFinance.com) - Soitec annonce la mise en service d'une nouvelle installation industrielle permettant de réinjecter les eaux de rinçage des wafers dans la fabrication de l'eau ultra-pure pour les salles blanches de ses unités de fabrication en France.



Soitec prévoit d'augmenter considérablement la part d'eau réutilisée dans ses process industriels. Le taux de réutilisation d'eau usée sur son site historique de Bernin (Isère) va ainsi passer de 19 % pour l'année 2023 à plus de 35 % pour l'année 2024.



Cette solution, développée par Soitec à Bernin depuis trois ans, constitue une étape importante dans l'amélioration continue de la gestion de la ressource par Soitec, l'un des piliers majeurs de sa stratégie de développement durable.



Cyril Menon, Directeur général adjoint en charge des Opérations et de la Qualité de Soitec : ' Cette innovation de nos procédés de fabrication incarne pleinement les engagements pris par Soitec depuis plusieurs années pour limiter les prélèvements en eau, ressource indispensable à la production de matériaux semi-conducteurs '.





