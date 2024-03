Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Soitec : un plancher enfin trouvé à 120,25E information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 10:57









(CercleFinance.com) - Soitec rebondit vers 125E: un plancher a t'il enfin été trouvé à 120,25E, ce palier coïncidant avec le re-test du plancher des 12 et 24 mai 2023 (intraday et clôture) ?

Si les 120E étaient enfoncés, la correction risquerait de se prolonger en direction de 114,5E, ex-zénith du 25/11/2019.





