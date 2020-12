Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : un consortium distingué par le gouvernement Cercle Finance • 17/12/2020 à 13:27









(CercleFinance.com) - Le groupe de matériaux semiconducteurs Soitec indique que le gouvernement français a décerné au consortium REFERENCE piloté par le groupe, la distinction 'Etoile de l'Europe' pour son innovation dans le secteur des télécommunications. En s'appuyant sur une technologie basée sur des substrats de silicium sur isolant (SOI), REFERENCE, un projet fondé par l'entreprise commune ECSEL, a développé des solutions industrielles pour des applications de communication. REFERENCE a rassemblé 15 partenaires de quatre pays européens, regroupant des industriels (dont Soitec, STMicroelectronics et Airbus), trois centres européens de recherche appliquée en micro-électronique et trois universités.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -0.06%