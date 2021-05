Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : tête/épaules sous 191E confirmée sous 157E Cercle Finance • 20/05/2021 à 10:58









(CercleFinance.com) - Soitec a validé une figure de type tête/épaules sous 191E par une franche cassure des 157E. Après une première accélération baissière jusque sur 145,6E, le titre tente de renouer avec son ex-'ligne de cou' (Soitec ouvre un 'gap' au-dessus de 151,2E) mais il est trop tôt pour écarter le risque de rechute vers 119/120E (ex-plancher de fin octobre 2020) car le titre semble balloté entre peur de la correction et 'fear of missing out'. Il faudrait refranchir 165E (résistance oblique) pour envisager un possible re-test de la 'ligne d'épaules' à 181,5E.

