Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec: soutenu par des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 14:02









(CercleFinance.com) - Soitec gagne près de 2% sur fond de propos favorables de Stifel, qui initie une couverture avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 205 euros sur le titre du spécialiste français des matériaux semi-conducteurs.



'Soitec profite d'une position unique comme seul détenteur d'une technologie développée en interne (SmartCut)', souligne le broker, ajoutant que le groupe bénéficie 'de vents favorables séculaires solides et de tendances sectorielles'.





Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +1.85%