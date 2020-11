Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : signe un accord de fourniture avec Globalfoundries Cercle Finance • 05/11/2020 à 10:18









(CercleFinance.com) - Globalfoundries (GF), spécialiste des fonderies spécialisées, et Soitec, spécialiste de la production de matériaux semi-conducteur innovants, annoncent aujourd'hui un accord pluriannuel de fourniture de plaques de silicium sur isolant destinées aux applications de radiofréquence (RF-SOI). Cet accord stratégique sécurise la fourniture de substrats qui permettront à GF d'étendre encore sa position clef dans la fourniture de solutions destinées aux prochaines générations de smartphones. ' Actuellement, huit smartphones sur dix sur le marché contiennent des composants sur silicium manufacturés par GF et la demande pour nos solutions différenciées de radiofréquence continue de monter en flèche alors que le secteur est en transition vers la 5G ',a déclaréle Dr. Bami Bastani, Senior Vice President chez GF.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +4.56%