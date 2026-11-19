L'action du fournisseur français de matériaux pour semi-conducteurs Soitec SOIT.PA a bondi jeudi, se remettant de ses récentes pertes et prolongeant sa progression enregistrée depuis le début de l'année, après que ses prévisions pour l'exercice 2027 ont dépassé les attentes du marché.

Ces perspectives ont été soutenues par une forte demande de produits photoniques liés à l’IA et par la visibilité offerte par les commandes des clients jusqu’à la fin de l’exercice se terminant le 31 mars, a indiqué Soitec.

À 09h36 GMT, le titre affichait une hausse d’environ 15 %, ce qui en faisait la valeur la plus performante de l’indice de référence européen STOXX 600 .STOXX .

Cette hausse a porté les gains de Soitec depuis le début de l’année à environ 380 %, alimentés par l’espoir que son activité photonique soit le moteur de sa croissance future.

Trion Reid, analyste chez Berenberg, a mis en avant la forte génération de trésorerie et les signes d’une forte demande pour les produits photoniques comme raisons de cette hausse du titre.

La photonique-SOI, une technologie spécialisée de plaquettes permettant la transmission optique de données à haut débit, constitue un secteur de croissance clé pour Soitec. Cette technologie est de plus en plus utilisée dans les centres de données d’IA et les réseaux de télécommunications.

L’action a retrouvé son cours de début novembre, après une vague de ventes massives dans le secteur provoquée par les craintes liées au renforcement de la réglementation en matière d’IA et par la démission de Jensen Huang, directeur général de longue date NVDA.O de Nvidia, figure de proue de l’IA.

Le moral du secteur a également été stimulé par l’introduction en bourse record d’Anthropic , les entreprises technologiques européennes .SX8P enregistrant une hausse de 1,3 %.