Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : s'engage àréduire ses émissions de GES information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 17:56









(CercleFinance.com) - Soitecannonce que le Comité de pilotage de la ScienceBasedTargetsinitiative (SBTi) a approuvé ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), ce qui fait de Soitec la 4ème entreprise mondiale du secteur des semi-conducteurs engagéeà ce niveau d'exigence maximale. La certificationSBTiatteste queles objectifs de réduction des émissions de CO2deSoitecsont conformes aux niveaux requis pour limiter le réchauffement à1,5°C. Cette désignation est la plus ambitieuse disponible dans le cadre du processusSBTi, assure Soitec.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +5.48%