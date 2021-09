Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : retombe au contact des 200E information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 14:09









(CercleFinance.com) - Après l'inscription de 2 sommets à 212,6 puis 207,8E, Soitec retombe au contact des 200E, c'est à dire un support oblique court terme préservé depuis le 8 juillet. En cas d'enfoncement, 2 soutiens potentiels apparaissent vers 185E (15/07 et 19/08) puis 183E.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -2.60%